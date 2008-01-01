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В Санкт-Петербурге наступает время "белых ночей"
ИА "Метеоновости" / 12:40 Понедельник, 8 июня
В Северной столице "белые ночи" будут наблюдаться в период с 11 июня по 2 июля. Многие именно в это время стараются приехать в город на Неве. Главное, чтобы погода не подвела!
Большую часть недели Санкт-Петербург будет находиться на западной периферии антициклона, но из-за близости атмосферного фронта с волнами, протянувшегося с юго-запада, не обойдется без дождей, небольших и кратковременных, с грозами и порывистым ветром. В дневные часы температура повысится до 26..28, а во вторник и среду она может быть еще выше.
Но в четверг, с прохождением холодного атмосферного фронта, небо затянут плотные облака, пройдет дождем, и тепло пойдет на убыль. В пятницу днем уже не выше +20 градусов.
В выходные дни распогодится, на восточной периферии наступающего скандинавского антициклона, солнечно и без осадков, при северо-восточном ветре не выше 15..17 градусов. / meteonovosti.ru /
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