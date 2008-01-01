Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
8 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Неустойчивое начало лета в Сибири


ИА "Метеоновости" / 15:02 Понедельник, 8 июня

  Народные приметы гласят, что если на Троицу идет дождь, то это к урожаю, радуга к богатству. Жителям Кузбасса на Пятидесятницу повезло увидетьэти явления.

Холодный фронт принес в Кемеровскую область обильные осадки, так в Междуреченске за 2 часа выпало 19 мм осадков! По югу Кузбасса после череды гроз, тут же небо украшалось необыкновенной красоты радугами.

А вот жителям Новокузнецкого района этот холодный фронт принес беду, здесь выпал обильный град, размер града достигал 14 мм, пострадали посевы и огороды дачников, а также автомобили.

В ближайшие 3 дня погода на юге Сибири останется такой же неустойчивой. Северо-западные потоки высотного циклона продолжает поставлять на юг Западной Сибири арктический воздух.

9, 10 июня ночью 5..10 градусов, днем не выше 25. Местами кратковременные дожди и грозы.

С 11 июня начнется "разворот"на лето. Высотный циклон уйдет на северо-восток, потоки сменятся на широтные и теплый воздух придет на юг Сибири. Ночью 8..13 , местами в горах около 0 градусов. Днем 25..30 градусов. Преимущественно без осадков. В праздничные дни для сибиряков прогнозируется настоящее лето. Днем : 27.. 31! Без существенных осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+27
Вт.
9 июн.
+26
Ср.
10 июн.
+27
Чт.
11 июн.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Эль-Кувейт		 -3
Лонсестон

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Морелия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100