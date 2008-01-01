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Новости погоды
Неустойчивое начало лета в Сибири
ИА "Метеоновости" / 15:02 Понедельник, 8 июня
Народные приметы гласят, что если на Троицу идет дождь, то это к урожаю, радуга к богатству. Жителям Кузбасса на Пятидесятницу повезло увидетьэти явления.
Холодный фронт принес в Кемеровскую область обильные осадки, так в Междуреченске за 2 часа выпало 19 мм осадков! По югу Кузбасса после череды гроз, тут же небо украшалось необыкновенной красоты радугами.
А вот жителям Новокузнецкого района этот холодный фронт принес беду, здесь выпал обильный град, размер града достигал 14 мм, пострадали посевы и огороды дачников, а также автомобили.
В ближайшие 3 дня погода на юге Сибири останется такой же неустойчивой. Северо-западные потоки высотного циклона продолжает поставлять на юг Западной Сибири арктический воздух.
9, 10 июня ночью 5..10 градусов, днем не выше 25. Местами кратковременные дожди и грозы.
С 11 июня начнется "разворот"на лето. Высотный циклон уйдет на северо-восток, потоки сменятся на широтные и теплый воздух придет на юг Сибири. Ночью 8..13 , местами в горах около 0 градусов. Днем 25..30 градусов. Преимущественно без осадков. В праздничные дни для сибиряков прогнозируется настоящее лето. Днем : 27.. 31! Без существенных осадков. / meteonovosti.ru /
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