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8 июня - Всемирный день океанов

ИА "Метеоновости" / 15:08 Понедельник, 8 июня



Всемирная метеорологическая организация (ВМО) вместе с мировым сообществом празднует Всемирный день океанов 8 июня. Девиз праздника: "Инновации для устойчивого развития океана".



В своем обращении по случаю праздника ВМО подчеркивает,что внимание к океанам сегодня более необходимо, чем когда-либо прежде, поскольку человеческая деятельность создает беспрецедентную нагрузку на океан, который покрывает более 70% поверхности Земли, регулирует глобальный климат и обеспечивает продовольствием и средствами к существованию миллиарды людей.



Более 90% избыточной энергии, накапливающейся в климатической системе в результате повышенных концентраций парниковых газов, уходит в океан. В 2019 году теплосодержание океана и глобальный средний уровень моря достигли самых высоких значений за всю историю наблюдений. С 1993 года темпы потепления океана более чем удвоились, как и частота морских тепловых волн, которые становятся все более интенсивными. Кроме того, повышение уровня моря, потеря морского льда, а также более частые штормовые волны и суровые погодные явления являются климатическими опасностями, влияющими на прибрежные сообщества.



В контексте вышесказанного, ВМО взяла на себя обязательство действовать и работает во всей океанской семье ООН в рамках подготовки к Конференции ООН по океану и десятилетию океанологии ООН в интересах устойчивого развития. / meteonovosti.ru /



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