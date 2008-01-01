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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:29 Вторник, 9 июня



Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности ожидаются локальные кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 23..28 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Погода в Москве и области будет по летнему теплая, влажность уменьшится, слабые колебания атмосферного давления в пределах климатических значений, содержание кислорода в воздуха в норме.



По медицинской оценке это индифферентная погода которая не предъявляет повышенных требований к приспособительным механизмам организма людей с хроническими недугами осложненными повышенной метеочувствительностью. Однако, сохраняется вероятность появления симптомов недомогания у метеозависимых людей с нарушениями вегетативной регуляции (неврозы, вегетососудистая дистония, тревожность и раздражительность, неустойчивое настроение, порой депрессивные проявления, мигрень и др.), что связано как с влиянием внешних факторов( неустойчивый геомагнитный фон), так и психоэмоциональным переутомлением. Комфортные погодные условия позволяют заняться активными закаливающими и общеукрепляющими процедурами - солнечные и воздушные процедуры, дыхательные и физические упражнения на воздухе. Улучшает общее состояние, настроение и нормализуют сосудистые реакции контрастный утренний душ, если нет противопоказаний, можно его принимать с большим температурным диапазоном, начиная с теплой и заканчивая процедуру умеренно холодной водой. Хороший терапевтический эффект оказывают и общие ванны с добавлением ароматических масел ( цитрусовые, мелиссы, мяты перечной) или хвойного экстракта, морской соли, которые следует принимать вечером, за 1,5-2 часа до сна. / meteonovosti.ru /



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