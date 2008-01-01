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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 07:06 Вторник, 9 июня
Минувшие выходные в столичном регионе выдались по-летнему теплыми, температура повышалась почти до 30 градусов. Начало новой недели продолжит баловать теплом и солнцем, но до рекорда далеко. Прошумят локальные кратковременные дожди, возможны грозы.
Рекорд останется за 1948 годом, когда температура повышалась до 32.1 градуса. Аномально низкая температура, 1.6 градуса, наблюдалась в 1889 и 1941 годах.
9 июня 1993 года выдалось дождливым, на Москву вылилось 41.1 мм, более 50% от месячной нормы, которая составляет 75 мм.
В прошлом, 2019 году, 9 июня максимальная температура воздуха немного не дотянула до рекордных значений, было 31.2, минимальная 17.1 градуса, среднесуточное значение превышало климатическую норму почти на 9 градусов. / meteonovosti.ru /
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