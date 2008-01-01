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Новости погоды


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Антициклон антициклону - рознь


ИА "Метеоновости" / 09:29 Вторник, 9 июня

  Всю неделю большая часть Европейской территории России будет находиться под влиянием антициклонов. В первые дни недели сохранит свое влияние антициклон с центром над Уралом. В его циркуляции находится очень теплый воздух субтропиков, определяющий аномально высокую температуру почти на всей Европейской России. В прошедшие дни в Крыму и Краснодарском крае были установлены новые рекорды максимальной температуры.

Во второй половине недели этот циклон переместится в Казахстан, а с северо-запада начнет усиливаться его обширный скандинавский "родственник". По восточной периферии этого холодного антициклона на Европейскую территорию хлынет арктическая воздушная масса. В конце недели холодный фронт будет быстро смещаться с севера на юг, неся кратковременные дожди с грозами и шквалами и резкое понижение температуры. В воскресенье похолодание доберется до Черноземья и Средней Волги. / meteonovosti.ru /
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