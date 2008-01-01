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Новости погоды


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Жара завоевывает Европейскую Россию


ИА "Метеоновости" / 09:36 Вторник, 9 июня

  В понедельник, 8 июня, жаркая погода наблюдалась на севере и юге Европейской России. До 30 градусов прогревался воздух в Архангельской области и Карелии, до 36 градусов повышалась температура в Астраханской области и Карелии.

В центре России выше 30 градусов была максимальная температура в Смоленской, Орловской и Липецкой области. И в Московской области ( Новый Иерусалим) температура днем 8 июня превысила 30 градусов. Аномалия температуры воздуха в Центральном районе превысила +6 градусов.

В ближайшие сутки север окажется во власти атмосферного фронта, здесь пройдут дожди, и температура станет постепенно понижаться: жара покинет и северо-запад России, а затем и Центральный район. Температура к выходным понизится на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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