

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Китай вступает в сезон наводнений

ИА "Метеоновости" / 10:37 Вторник, 9 июня



Национальный метеорологический центр ( NMC ) Китайской метеорологической администрации сообщает, что за последнюю неделю самые сильные осадки при вступлении в сезон наводнений обрушились на Южный Китай, к югу от района реки Янцзы и Гуйчжоу. Продолжительная тяжелая дождливая погода стала причиной таких опасных явлений, как ливни, наводнения и оползни.



По данным NMC, на Юге Китая ливневые дожди сохранятся в период с 8 по 11 июня. Суммарное количество осадков достигнет 100-200 мм в Северном Гуанси, Северном и центрально-восточном Гуандуне, Южном и Восточном Гуйчжоу, Центрально-Южном Хунане, Центральном Цзянси, а также восточном и Северо-Западном Фуцзяне. Суммарное количество осадков достигнет 250-400 мм в Северном Гуанси, Центральном Гуандуне и Северо-Западном Фуцзяне.



В ряде пострадавших от проливных дождей районах высокий риск паводков на малых и средних реках и геологических опасностей. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



