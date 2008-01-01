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Юг Дальнего Востока: ни дня без дождя

ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 9 июня



Начало новой недели на юге Дальнего Востока выдалось дождливым. Атмосферные фронты циклона отметились в Забайкальском крае сильным дождем с грозой, выпало до 16 мм, в Хабаровском крае до 33 мм. На Амурской область обрушился очень сильный дождь, количеством до 66 мм, гремели грозы.



Сегодня, 9 июня, южные районы региона останутся под влиянием двух атмосферных вихрей. Один из них будет поливать дождями разной интенсивности и продолжительности Забайкальский край.



Другой разразится сильными дождями над северными и центральными районами Хабаровского края, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Зона сильных дождей с грозами накроет и север Амурской области.



В середине недели циклон покинет Хабаровский край и Приамурье и отправится на северо-восток, унося непогоду на Сахалин.



/ meteonovosti.ru /



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