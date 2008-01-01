Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
9 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Юг Дальнего Востока: ни дня без дождя


ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 9 июня

  Начало новой недели на юге Дальнего Востока выдалось дождливым. Атмосферные фронты циклона отметились в Забайкальском крае сильным дождем с грозой, выпало до 16 мм, в Хабаровском крае до 33 мм. На Амурской область обрушился очень сильный дождь, количеством до 66 мм, гремели грозы.

Сегодня, 9 июня, южные районы региона останутся под влиянием двух атмосферных вихрей. Один из них будет поливать дождями разной интенсивности и продолжительности Забайкальский край.

Другой разразится сильными дождями над северными и центральными районами Хабаровского края, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Зона сильных дождей с грозами накроет и север Амурской области.

В середине недели циклон покинет Хабаровский край и Приамурье и отправится на северо-восток, унося непогоду на Сахалин.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+28
Вт.
9 июн.
+26
Ср.
10 июн.
+27
Чт.
11 июн.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Даммам		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Штрбске Плесо
комфортное место: Капри

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100