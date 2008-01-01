

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южный циклон атакует Средиземноморье

ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 9 июня



Циклоны, которые формируются над Средиземным морем, как правило, обладают большими запасами влаги. Поэтому страны, находящиеся на их пути, страдают от избытка дождей.



Вот и в минувшие выходные дни южный циклон, уроженец Средиземного моря, обрушился ливневыми дождями на север Италии, несколько регионов оказались затопленными.



Начало новой недели улучшения погоды не принесло. Наоборот, на севере Италии дожди не просто продолжались, но и стали более интенсивные, они сопровождались грозой, градом и сильным порывистым ветром. В некоторых районах вылилось до 50% месячной нормы.



Италия в июне уже переживала наводнения. 6 июня в Венеции уровень воды поднялся до 116 см, это третий показатель для этого месяца за всю историю наблюдений. В Ломбардии и Варезе наблюдались оползни.



В зоне ненастной погоды находилась и Сербия, где также отмечались сильные дожди с грозами и сильным ветром. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



