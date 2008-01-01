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Южные районы России: рекорд, опять рекорд!

ИА "Метеоновости" / 13:21 Вторник, 9 июня



Жаркий тропический воздух обосновался на юге России, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2-4, а местами и на 6-8 градусов. И, уже, который день подряд фиксируются рекордной жары.



Среди городов-рекордсменов одни и те же названия. В Симферополе 8 июня вновь обновился абсолютный максимум, новый 34.4, что выше предыдущего на 1.4 градуса сто двадцатилетней давности. В Керчи 33.8, прежний рекорд температуры 30.4 градуса, наблюдался в 2011 году. В Феодосии воздух разогревался до 32.5, прежний абсолютный максимум для 8 июня 31.2 градуса зафиксирован в далеком 1924 году.



Аномально жарко было и в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарске воздух прогревался до 32.8, что выше прежнего на 0.5 градуса за 2019 год. В Туапсе вновь обновились инструментальные наблюдения за погодой. Новый абсолютный максимум 34.7, предыдущий 33.3 наблюдался в 1988 году. / meteonovosti.ru /



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