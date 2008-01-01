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На северо-западе и севере Европейской России аномальная жара

ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 9 июня



Новая неделя на северо-западе Европейской территории началась с рекордной жары. Причиной тому, с одной стороны, западная периферия антициклона, с другой - теплый сектор североатлантического циклона. С юго-западным ветром поступал очень теплый воздух, но из-за близости атмосферного фронта с волнами 8 июня и в ночь на 9 в Карелии и ленинградской области прошел сильный дождь количеством до 17 мм, гремели грозы. Но дожди не смогли сбить жару, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6 градусов. В Псковской области обновились инструментальные наблюдения за погодой.



В Пушкинских Горах 8 июня воздух разогрелся до 29.8, предыдущий рекорд 29.3 градуса наблюдался в прошлом, 2019 году. В Великих Луках температура повышалась до 31.4, что выше прежнего абсолютного максимума всего-навсего на 0.2 градуса зафиксированного в 1948 году.



Рекордная жара пришла и на Европейский Север. В Малых Кармакулах - полярная станция на острове Южный в архипелаге Новая Земля (Архангельская область) был обновлен абсолютный максимум для 8 июня, новый 15.8, предыдущий 11.3 градуса, наблюдавшийся 27 лет тому назад.



Аномальная жара пришла и в Республику Коми. В Койгородке воздух прогревался до 28.1 градуса, в Усть-Цильме до 27.7, в Печоре до 29.9 градусов. Эти рекордно высокие температуры зафиксированы в 1989 году.



Еще сегодня, 9 июня, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях, в Коми аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7o и более. А значит, не исключены рекордно высокие температуры.



Но перемены уже на пороге. Поднимающийся с юго-запада циклон, принесет ливневые дожди с грозами и ветром в порывах 15-20 м/с в Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и в Карелии возможен град, жара спадет. / meteonovosti.ru /



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