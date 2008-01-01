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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:28 Среда, 10 июня

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. При переменной облачности ожидаются локальные кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

Давление незначительно ( на 5 мм.рт.ст.) повышенное, содержание кислорода в воздухе в пределах климатической нормы. Такие погодные условия чаще всего не являются нагрузочными для организма и редко вызывают недомогания или развитие метеопатических реакций. В солнечный и теплый день следует по возможности больше бывать на воздухе, активные физические упражнения, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны ( начиная с небольших дозировок от 5 до 10 минут, чтобы избежать перегрева) помогут уменьшить проявления гиподинамии и улучшить дыхательную функцию организма.

Для метеозависимых людей с выраженными аллергическими реакциями следует соблюдать осторожность на солнце, а также сохраняется риск осложнений у лиц с полинозами, аллергической бронхиальной астмой, крапивницей, особенно солнечной. Необходимо соблюдать меры предосторожности и лекарственные средства первой помощи ( антигистаминные) всегда иметь при себе.

Магнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /
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