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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:18 Среда, 10 июня



Жаркое лето пришло на московскую землю, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 6-7 градусов.



Сегодня, 10 июня, как и накануне, после очень теплой ночи с температурой в Москве около +17 градусов, днем воздух прогреется до 28..30. Существует вероятность того, что либо температура приблизится к рекорду этого дня, который составляет 30 градусов и наблюдался в 1998 году, либо повторит его, или же обновится.



В позапрошлом веке, в 1899 году, в ранние утренние часы 10 июня в условиях малооблачной погоды, температура понижалась до рекордно низких значений, 0.6 градусов, что и стало абсолютным минимумом этих суток.



В 1988 году в Москве прошли сильные дожди, выпало 27.6 мм при норме в 75 мм.



В прошлом, 2019 году, осадков не было, температура ночью составляла 18.1, днем жара ослабела до 27.1 градуса. / meteonovosti.ru /



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