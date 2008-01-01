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Новости погоды


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Сильный дождь в Санкт-Петербурге


ИА "Метеоновости" / 07:35 Среда, 10 июня

  Днем 9 июня Ленинградская область оказалась в зоне активных атмосферных фронтов, в области локально прошли сильные дожди, гремели грозы. В Шлиссельбурге выпало 34 мм осадков, в Волосово 28 мм. Сильный дождь прошел и в Санкт-Петербурге, за день выпало 17 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы.

Рекордное количество осадков, которые выпадали на города 9 июня, наблюдалось в 1974 году и составляет 31,4 мм.

Утром 10 июня в Санкт-Петербурге наблюдался сильный туман, а днем вновь соберется дождь, местами сильный. За первую декаду июня на город выпадет половина месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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