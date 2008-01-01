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Новости погоды
Жара, ливни и град в Беларуси
ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 10 июня
Жаркая погода накрыла часть Беларуси, днем на востоке станы температура повышалась до 32 градусов. А на западе страны максимальная температура не превышала 25 градусов. Территорию страны делил атмосферный фронт, который ливнями ,грозами и градом отметится в ряде мест. Размер града местами достигал 10 мм, за день выпало до 17 мм осадко
10 июня влияние фронта сохранится, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами сильные с грозами и градом. В отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. На востоке Беларуси максимальная температура воздуха 26..32, а на западе 23..25. / meteonovosti.ru /
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