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Санкт-Петербург накануне похолодания

ИА "Метеоновости" / 09:50 Среда, 10 июня



30-градусная жара не стала мешкать и нагрянула в Ленинградскую область уже в начале недели. 8 июня Северная столица не соответствовала своему названию и по ощущениям напоминала тропический курорт, термометр официальной метеостанции города зафиксировал значения +30,3.



9 июня северо-запад страны находился в зоне грозового фронта, и в день рождения Петра Великого город на Неве накрыла гроза с сильным дождем.



В соцсетях появились фото- и видео-подтверждения крупного града, выпавшего в некоторых районах, но метеостанцией не зафиксированного. Горожане сообщают о поврежденных крышах и побитых автомобилях.



Сегодня, 10 июня, облачные поля атмосферного фронта вряд ли дадут столбикам термометров выйти за пределы +25..+27 градусов, возможен ливень с грозой и порывистым ветром. А завтра холодный скандинавский антициклон принесет резкое похолодание - хорошо, если днем столбики термометров дотянутся до отметки +20, возможен кратковременный дождь. В последующие дни в Санкт-Петербурге ожидается солнечная и сухая погода с температурой немного ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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