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Новости погоды


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Душные московские ночи


ИА "Метеоновости" / 09:53 Среда, 10 июня

  Прогретый воздух поступает в Московский регион с юга, и высокое июньское солнце получило возможность беспрепятственно работать на повышение температуры в условиях антициклональной погоды. Москва и Подмосковье несколько суток находятся на западной периферии антициклона с центром в Предуралье. Этот антициклон "отодвинул" атмосферный фронт от Москвы на западную границу Подмосковья. Есть небольшая вероятность локальных кратковременный дождей, но они не в состоянии сбить высокий градус.

В Москве сохраняется жаркая погода. В прошедшие сутки положительная аномалия температуры в столице и ее окрестностях достигала 6-7 градусов. Такое значительное отклонение температуры от нормы состоялось, в том числе и благодаря теплой ночи.

Московские ночи стали душными. Минувшей ночью в центре столицы температура не опускалась ниже 20..22 градусов. А влажность воздуха колебалась от 60 до70 %, сказывается влияние обильных дождей, прошедших в первую неделю июня.

В ближайшие ночи температура на окраинах Москвы не опустится ниже 18 градусов, а в центре столицы будет держаться около 22..23 градусов. / meteonovosti.ru /
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