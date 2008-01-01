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Опасная погода приближается к Москве
ИА "Метеоновости" / 13:05 Среда, 10 июня
Активные атмосферные фронты разделяют Европейскую Россию: на востоке удерживается власть жаркого антициклона с Предуралья, а на северо-западе заявляет о себе холодный антициклон со Скандинавии. На этих фронтах отмечается комплекс неблагоприятных, а местами опасных явлений погоды. Зона непогоды к пятнице приблизится к Москве.
9 июня сильными и очень сильными дождями, сопровождаемыми непрекращающимися грозами, отличилась Тверская область. В полдень во вторник загремели грозы и обрушились дожди на центральные районы и на запад Тверской области, а затем грозовые очаги и локальные интенсивные ливни стали отмечаться повсеместно. Минувшей ночью сильные дожди и грозы продолжались на востоке и северо-востоке Тверской области. В городе Красный Холм за 12 часов выпало 53 мм осадков, такие дожди относятся к категории опасных метеояввлений. На "Бежецкий Верх", так называется регион на северо-востоке Тверской области, граничащий с Ярославской областью, за день 9 июня обрушилось до 49 мм осадков. Ливни с грозами на активном участке фронта не стихали до самого утра 10 июня, ветер в грозу усиливался в порывах до 16 м/с. Итогом дождливых суток стало досрочное выполнение месячной нормы осадков на западе и на востоке Тверской области. В ночь грозовые очаги стали отмечаться в Ярославской области.
"Разверзлись небеса" и в Новгородской области, где под вечер 9 июня и ночью 10 июня местами выпало до 32 мм осадков (от одной трети до половины месячной июньской нормы), всю прошедшую ночь местами гремели грозы. В Великом Новгороде за указанный период выпало 27 мм осадков, вечером 9 июня отмечалась сильная гроза и шквалистое усиление ветра до 25м/с.
10 и 11 июня в Новгородской, Псковской и Тверской области сохранятся кратковременные дожди, местами с грозами, при которых ветер будет усиливаться до 15-18 м/с. Локальные грозовые дожди возможны на западе и севере Подмосковья.
Холодный фронт достигнет Москвы в пятницу, 12 июня, дождей и гроз в этот день не избежать. / meteonovosti.ru /
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