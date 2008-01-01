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Жаркие рекорды в Крыму

ИА "Метеоновости" / 14:07 Среда, 10 июня



Крым не удивишь жаркой погодой, но и привычные к жаре жители Крымского полуострова уже с трудом ее переносят. Освежиться можно в пока прохладном море, в районе Ялты температура воды 20 градусов. И ночи еще со щадящей температурой ниже 20.



Средняя за сутки температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6, не удивительно, что который день подряд фиксируются новые экстремумы температуры.



Города-рекордсмены повторяются по несколько раз, третий день подряд отличается Керчь: 9 июня температура повысилась до 32.5, прежний рекорд температуры 31.0 градуса наблюдался почти 50 лет назад, в 1971 году. И Феодосия повторяется, во вторник там зафиксирован новый рекорд жары, теперь его значение составляет 31.9 градуса, прежний абсолютный максимум для 9 июня 31.6 градуса зафиксирован в 1924 году.



В Симферополе после трех дней обновления максимальных экстремумов, 9 июня температура не дотянула до рекорда всего шесть десятых (воздух прогрелся до 33,9 градуса), максимум суток остался за далеким 1908 годом, когда температура подскочила до 34,5 градуса.



Ближайшие сутки-двое жара еще будет изводить жителей и немногочисленных гостей Крыма. Однако в конце недели с запада на Крым начнет распространять влияние высотная ложбина с запада, короткие ливни будут сбивать жару, температура к выходным дням станет более щадящей. / meteonovosti.ru /



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