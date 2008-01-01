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Новости погоды


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Хроника кратковременного ненастья в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 16:19 Среда, 10 июня

  После 13 часов в столичном регионе погода начала портится: началась активная конвекция, стали возникать локальные грозовые очаги. И начались ливневые дожди: местами на северо-западе Подмосковья за 2 часа выпало более 40 мм осадков, что превышает половину месячной июньской нормы. За час, когда бушевало ненастье, температура с 27-28 градусов понизилась до 17-18 градусов.

После 14 часов летние ливни с грозой стали приниматься на северо-западе, западе и в центре Москвы. Местами выпало 12 - 20 мм осадков, порывы ветра достигали 17м/, на территории Новой Москвы до 18м/с. При мощной конвекции местами в Москве и Подмосковье возможно выпадение града. / meteonovosti.ru /
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