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Новости погоды


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10 июня в Москве не стал самым жарким днем года, но ..


ИА "Метеоновости" / 21:57 Среда, 10 июня

  Максимальная температура воздуха днем 10 июня на ВДНХ составила 29,3 градуса. Это значит, что 8 июня остается самым теплым днем с начала года с температурой воздуха 29,4 градуса. Стать лидером по теплу в столице помешал ливневой дождь с грозой и шквалистым ветром. Этим 10 июня 2020 года и войдет в метеорологическую летопись.

На ВДНХ выпало 4 мм осадков, в центре города, где температура превысила отметку 30 градусов, выпало 6 мм. Зона сильного дождя накрыла Митино, здесь выпало 47,8 мм осадков и Зеленоград где сумма осадков достигла 26 мм.

На территории Новой Москвы и в Подмосковье гроза и ливни сопровождались порывистым ветром, скорость достигала 19- 23м/с. В Клину выпало 48 мм осадков, в Новом Иерусалимем-43 мм, в Немчиновке-18 мм. В итоге: в Клину и Новом Иерусалиме за первую декаду июня уже выпало 120% месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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