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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Четверг, 11 июня



Предстоящим днём в Московском регионе сохранится жаркая, но вместе с тем и неустойчивая погода. На периферии антициклона, в окружении атмосферных фронтов в послеобеденные часы будет развиваться активная конвективная деятельность, выраженная в кратковременных ливневых дождях, грозах и порывах ветра.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 11 июня при переменной облачности воздух прогреется до 29..31 градуса в столице и до 26..31 - по области. Местами прольются кратковременные дожди, кое-где по интенсивности, достигающие критерия сильных, и сопровождающиеся грозами и усилением ветра до 12-15 м/с.



Колебания атмосферного давления в пределах климатических значений, содержание кислорода в приземном слое пониженное.



По медицинской оценке это погода с гипоксическим эффектом при которой усиливаются симптомы хронической кислородной недостаточности, повышается риск обострения заболеваний органов дыхания осложненных дыхательной недостаточностью. Такие внешние условия являются нагрузочными и для метеозависимых людей страдающих ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, могут появиться признаки недомогания и у гипотоников, вегетососудистой дистонией которые плохо переносят жаркую и душную погоду. Помогут повысить сосудистый тонус и уменьшить неблагоприятные ответные реакции организма водные процедуры (души), не следует долго находиться на солнце, необходимо соблюдать питьевой режим, вода лучше не газированная или зеленый чай.



Магнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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