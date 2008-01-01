Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
11 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:14 Четверг, 11 июня

  Предстоящим днём в Московском регионе сохранится жаркая, но вместе с тем и неустойчивая погода. На периферии антициклона, в окружении атмосферных фронтов в послеобеденные часы будет развиваться активная конвективная деятельность, выраженная в кратковременных ливневых дождях, грозах и порывах ветра.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 11 июня при переменной облачности воздух прогреется до 29..31 градуса в столице и до 26..31 - по области. Местами прольются кратковременные дожди, кое-где по интенсивности, достигающие критерия сильных, и сопровождающиеся грозами и усилением ветра до 12-15 м/с.

Колебания атмосферного давления в пределах климатических значений, содержание кислорода в приземном слое пониженное.

По медицинской оценке это погода с гипоксическим эффектом при которой усиливаются симптомы хронической кислородной недостаточности, повышается риск обострения заболеваний органов дыхания осложненных дыхательной недостаточностью. Такие внешние условия являются нагрузочными и для метеозависимых людей страдающих ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, могут появиться признаки недомогания и у гипотоников, вегетососудистой дистонией которые плохо переносят жаркую и душную погоду. Помогут повысить сосудистый тонус и уменьшить неблагоприятные ответные реакции организма водные процедуры (души), не следует долго находиться на солнце, необходимо соблюдать питьевой режим, вода лучше не газированная или зеленый чай.

Магнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+18
Чт.
11 июн.
+30
Пт.
12 июн.
+21
Сб.
13 июн.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Рас-аль-Хайма		 -2
Ла-Пас

некомфортное место: Брашов
комфортное место: Карлсбад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100