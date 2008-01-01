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Аномальная жара в Закавказье

ИА "Метеоновости" / 07:15 Четверг, 11 июня



В странах Закавказья продолжительное время сохраняется жаркая погода со среднесуточной аномалией температуры 3-5 градусов. Перегретый воздух в Закавказье поступает с юга, с Иранского нагорья и дополнительно раскаляется под высоким солнцем июня. Даже кратковременные ливни не сбивают жару.



В Грузии и Азербайджане температура в дневные часы повышается до 30..35 градусов, на пару градусов прохладнее в Армении. К пятнице немного понизится температура в Западной Грузии, куда развернется высотная ложбина с запада и дождей с грозами станет больше. А в Азербайджане станет еще жарче, местами температура в выходные дни будет повышаться в дневные часы до 36..38 градусов. / meteonovosti.ru /



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