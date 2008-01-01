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Новый Орлеан вновь во власти водной стихии

ИА "Метеоновости" / 09:19 Четверг, 11 июня



Не успели улицы Нового Орлеана просохнуть после посещения тропического шторма "Кристобаль", как на город вновь обрушились проливные дожди. Через два дня после на американский штат Луизиана вновь обрушились проливные дожди. В Новом Орлеане выпало за сутки 10 июня выпало 70 мм осадков, что привело к наводнению



Подтоплены 100 улиц города, в некоторых местах уровень воды превышает 1,2 метров. В городе перекрыты дороги, возникли проблемы с электроснабжением.







Новый Орлеан подвержен наводнениям, так, как почти половин его территории находится ниже уровня моря. В августе 2005 года город серьезно пострадал от урагана "Катрина". / meteonovosti.ru /



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