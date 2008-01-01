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В выходные дни жара покинет Москву

ИА "Метеоновости" / 09:52 Четверг, 11 июня



погода, с локальными дождями. Температура воздуха превышает норму на 5-8 градусов. На выходные дни произойдет смена процесса, и жаркая погода покинет столицу.



С начала недели погоду в Москве определяет антициклона с Урала. С южными потоками в столичный регион поступал тропический воздух, и локальные дожди принимались как тропические ливни. Днем влажный воздух прогревался до 27-29 градусов, что делало погоду дискомфортной.



12 июня погода станет меняться: произойдет смена воздушной массы, что приведет к понижению дневной температура воздуха градусов на десять, и ночи станут прохладнее.



В Москве в праздничный день 12 июня погода облачная с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, минимальная температура в городе 17..19 градусов. В начале дня температура воздуха повысится до 25..27 градусов, после 15 часов столица окажется во власти холодного фронта. Он будет проходить город в стадии максимального развития, с дождями, грозами и усилением ветра до 15-20 м/с. Дожди задержатся в Москве и в ночь на 13 июня. При северо-восточном ветре дневная температура воздухе в столице не превысит 20..22 градусов. Средняя суточная температура воздуха вернется к норме.



14 июня, в воскресенье, погоду станет определять северный антициклон, существенных осадков с ним не ожидается. Ночи станут прохладнее, в Москве минимальная температура воздуха коло 10 градусов, по области до 8 градусов, и днем за счет солнца температура повысится до 20..22 градусов. Средняя суточная температура окажется на 1,0-1,5 градуса ниже нормы. Погода станет комфортной, под лучами июньского солнца приятно будет позагорать на природе! / meteonovosti.ru /



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