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Штормовая погода на юге Дальнего востока

ИА "Метеоновости" / 10:08 Четверг, 11 июня



Резкое ухудшение погоды прогнозируется на юге Дальневосточного федерального округа. В Приморском крае в связи с выходом активного циклона из Китая 11 июня ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозе порывистый ветер до 23 м/с, в отдельных районах возможен град. Циклон принесет кратковременное похолодание с понижением температуры до +18:+22 градусов.



12 июня циклон продолжит смещаться на восток, в Охотское море. На Сахалине пройдут дожди, будет ветрено, над акваторией моря разыграется шторм. На островах Курильской гряды в праздничный выходной, посвященный Дню России, погода так же резко ухудшится. Ожидаются дожди, местами сильные, и сильный порывистый юго-восточный ветер до 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /



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