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Ливневые дожди поливают северо-запад России

ИА "Метеоновости" / 11:32 Четверг, 11 июня



Погодные условия в Северо-Западном районе необычные. Северная половина региона занята гребнем скандинавского антициклона, а в южной половине атмосферное давление пониженное, да и активные атмосферные фронты, пересекающие регион, усугубили ситуацию.



Ливневые дожди с грозами обрушились на Вологодскую область, за неполные сутки выпало до 60 мм осадков. 10 и ночью 11 июня ливни отмечались в Новгородской области (до 62 мм). Сильные грозовые дожди 10 и в ночь на 11 июня наблюдались в Ленинградской, Псковской, Архангельской областях и в Карелии. Количество выпавших осадков составило 18-25 мм. Сильные дожди стали причиной подтопления низин, в городах ливневые канализации не справлялись с бурными потоками. В настоящее время проводятся работы по расчистке территории.



На улучшение погоды рассчитывать не приходится. Атмосферные фронты по-прежнему очень активны. 11 и 12 июня ливневые дожди и грозы продолжатся в Новгородской и Псковской областях. / meteonovosti.ru /



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