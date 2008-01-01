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Новости погоды


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ВМО информирует о влиянии COVID-19 на СО2


ИА "Метеоновости" / 11:41 Четверг, 11 июня

  Всемирная метеорологическая организация предоставила информацию о воздействии пандемии COVID-19 на уровень концентрации и выбросы парниковых газов.

Данные свидетельствуют о том, что глобальная пандемия COVID-19 может привести к сокращению выбросов СО2 в среднем за 3 месяца на 8% и пиковому падению на 17%. Это может привести к снижению выбросов на 4-7% в течение 2020 года. Это намного больше, чем снижение во время финансового кризиса 2008 года."Сокращение выбросов порядка 4-7% в глобальном масштабе не означает, что CO2 в атмосфере будет снижаться, на самом деле CO2 будет продолжать накапливаться, и уровень просто увеличится немного меньше, чем без этого сокращения", - говорится в презентации ВМО. "Распознать изменение будет трудно, потому что накладывается и большая естественная изменчивость".

"Только когда чистый выброс CO2 приблизится к нулю, чистое поглощение экосистемами и океаном начнет немного снижать уровень CO2 в атмосфере. Даже тогда большая часть CO2, уже проникшего в атмосферу, останется там на несколько столетий и примет участие в потеплении нашего климата", - говорится в документе ВМО.

Долгосрочные наблюдения, координируемые ВМО, продемонстрировали значительную межгодовую изменчивость в темпах годового роста концентрации, которая в значительной степени определялась природными процессами (биосфера).

Наиболее существенное влияние сокращения выбросов в результате пандемия COVID-19 на атмосферные концентрации СО2наблюдается в городских районах. / meteonovosti.ru /
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