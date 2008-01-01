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Новости погоды


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Жара ненадолго вернулась в Западную Сибирь


ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 11 июня

  Над Западной Сибирью произошла смена направленности воздушных потоков. Западный ветер вернул погоду в лето. Ближайшие 3 суток в регионе обещают быть жаркими.

До 14 июня юг Западной Сибири будет находиться под влиянием области повышенного давления.Минимальная температура воздуха 11.. 16 градусов, в предгорьях 3..+8, днем температура повысится до 27..32 градусов. Значительный дневной прогрев и высокая влажность будут способствовать развитию конвективной облачности. Местами пройдут кратковременные локальные дожди и грозы.



Во второй половине воскресенья на юге Сибири начнется смена синоптических процессов, с Урала в Сибирь придет циклон, а с ним дожди, грозы, шквалистые усиление ветра, местами возможен град. В понедельник в регионе вновь похолодает, днем не выше 20 градусов. / meteonovosti.ru /
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