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Непогода в Средней полосе России

ИА "Метеоновости" / 13:53 Четверг, 11 июня



Во второй половине дня 10 июня погода в Центральном районе начала портиться: на небе появились плотные облака, температура воздуха понизилась, дул порывистый ветер, гремели грозы, начался дождь. Со временем дождь усилился. Грозовые дожди были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Дожди были очень сильными, в Москве и области выпало до 48 мм осадков - при месячной норме 80 мм. Ветер в столичном регионе усиливался до 18-23 м/с. В некоторых районах Московской области отмечался град. В частном секторе устраняют последствия разгула стихии: град частично побил посевы, сильные дожди подтопили низинные участки, ветер сломал ветви деревьев.



11 и 12 июня в Московской области и в северной половине Центрального района ожидается ухудшение погодных условий: грозовые дожди, местами сильные, град и порывистый ветер. 12 июня похолодает. / meteonovosti.ru /



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