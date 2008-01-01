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Тыва: от заморозков к ливням

ИА "Метеоновости" / 13:55 Четверг, 11 июня



На юге Восточной Сибири погодные условия определяются обширным антициклоном. Температура воздуха здесь немного выше привычных значений, а облаков и осадков очень мало. Но атмосферные фронты, пересекающие регион, всё же внесут коррективы в погоду, которая в Тыве очень переменчива. Так, по утро 11 июня при ясном небе воздух в отдельных районах республики выхолаживался до -2 градусов, подмораживало также в южных районах Красноярского края. А в дневные часы власть над погодой перешла к атмосферному фронту. Прошли дожди, прогремели грозы, усиливался ветер. Но уже ночью погода вновь изменится. Небо разъяснится, температура воздуха станет стремительно понижаться. И к утру 12 июня термометры в отдельных районах Тывы покажут -2 градуса.



/ meteonovosti.ru /



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