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В Черноземье воздух раскалится до 37 градусов

ИА "Метеоновости" / 15:41 Четверг, 11 июня



Погода на большей части ЕТР переменчива. Если в центральных областях и на севере ожидается похолодание - скажется влияние обширного скандинавского антициклона. В отдельных районах не исключены грозовые дожди и порывистый ветер - атмосферные фронты внесут в погоду серьезные коррективы. По-другому развивается ситуация на юге и в Черноземье. Влияние на погоду в этом регионе окажет средиземноморский циклон. И если на юге с этим циклоном будет связана не только жара (до 42 градусов), но и обильные осадки, грозы и порывистый ветер, то до Черноземья доберется только жаркий воздух. Температура превысит привычные показатели на 5-7 градусов, в дневные часы термометры покажут 32..37 градусов. А осадков не будет. Аномальная жара продержится в регионе до 13 июня. / meteonovosti.ru /



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