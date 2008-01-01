Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
11 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Черноземье воздух раскалится до 37 градусов


ИА "Метеоновости" / 15:41 Четверг, 11 июня

  Погода на большей части ЕТР переменчива. Если в центральных областях и на севере ожидается похолодание - скажется влияние обширного скандинавского антициклона. В отдельных районах не исключены грозовые дожди и порывистый ветер - атмосферные фронты внесут в погоду серьезные коррективы. По-другому развивается ситуация на юге и в Черноземье. Влияние на погоду в этом регионе окажет средиземноморский циклон. И если на юге с этим циклоном будет связана не только жара (до 42 градусов), но и обильные осадки, грозы и порывистый ветер, то до Черноземья доберется только жаркий воздух. Температура превысит привычные показатели на 5-7 градусов, в дневные часы термометры покажут 32..37 градусов. А осадков не будет. Аномальная жара продержится в регионе до 13 июня. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+30
Пт.
12 июн.
+23
Сб.
13 июн.
+17
Вс.
14 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Насирия		 -9
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Инглвуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100