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Новости погоды
11 июня в Москве стал самым жарким в 2020 году
ИА "Метеоновости" / 17:54 Четверг, 11 июня
В 15 часов 11 июня на станции ВДНХ термометры показали 30 градусов. Этот день оказался самым жарким в текущем году. Последний раз такая высокая температура в столице наблюдалась 22 июня 2019 года. / meteonovosti.ru /
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