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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:02 Пятница, 12 июня



Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферного фронта с севера. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет дождь, местами сильный. Местами прогремят грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве 22..25, по области 21..26 градусов. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Москве и области при высокой температуре местами будут перепадать дожди кратковременного характера, прогремят грозы, при грозе усилится ветер. Такие погодные условия могут спровоцировать ухудшение самочувствия у тех, кто страдает сердечной и легочной недостаточностью. Жаркую погоду плохо переносят пожилые люди и дети. Прогулки лучше совершать либо в ранние утренние часы, либо вечером, когда спадет жара.



Для метеозависимых людей, с выраженными аллергическими реакциями, следует соблюдать осторожность на солнце, а также сохраняется риск осложнений у тех, кто страдает полинозами, аллергической бронхиальной астмой, крапивницей, особенно солнечной. Необходимо соблюдать меры предосторожности и всегда иметь при себе лекарственные средства (антигистаминные) первой помощи.



Геомагнитный фон 12 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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