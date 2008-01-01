Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
12 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 06:02 Пятница, 12 июня

  Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферного фронта с севера. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет дождь, местами сильный. Местами прогремят грозы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве 22..25, по области 21..26 градусов. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В Москве и области при высокой температуре местами будут перепадать дожди кратковременного характера, прогремят грозы, при грозе усилится ветер. Такие погодные условия могут спровоцировать ухудшение самочувствия у тех, кто страдает сердечной и легочной недостаточностью. Жаркую погоду плохо переносят пожилые люди и дети. Прогулки лучше совершать либо в ранние утренние часы, либо вечером, когда спадет жара.

Для метеозависимых людей, с выраженными аллергическими реакциями, следует соблюдать осторожность на солнце, а также сохраняется риск осложнений у тех, кто страдает полинозами, аллергической бронхиальной астмой, крапивницей, особенно солнечной. Необходимо соблюдать меры предосторожности и всегда иметь при себе лекарственные средства (антигистаминные) первой помощи.

Геомагнитный фон 12 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+19
Пт.
12 июн.
+23
Сб.
13 июн.
+17
Вс.
14 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Скотсдейл		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Бирмингем

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100