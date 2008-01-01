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На Европейском юге и жара, и град

ИА "Метеоновости" / 07:18 Пятница, 12 июня



Активный средиземноморский циклон движется в направлении Северного Кавказа. Этот циклон постепенно усиливается, его атмосферные фронты, пересекающие регион, уже заметно испортили погоду, которая как в Южном округе, так и на Северном Кавказе меняется стремительно.



11 июня атмосферные фронты вызвали сильные грозовые дожди и град в Краснодарском крае, на Ставрополье и в отдельных республиках Северного Кавказа. Непогода в регионе сохранится до 13 июня. И если в Краснодарском крае снова сильные дожди, грозы и град, то в Калмыкии - пыльная буря, порывы ветра до 23 м/с. Погода в республике меняется очень быстро: стоило антициклону немного переместиться, как его место занял циклон. Идеальные условия для развития пыльной бури.



Но только пыльной бурей природа не ограничится, ожидается еще и сильная жара, до 42 градусов. Жарко (до 40 градусов) будет и в Астраханской области - до этого региона атмосферные фронты не доберутся. На Северном Кавказе сохраняются сложные погодные условия.



До 13 июня ожидаются сильные грозовые дожди, резкий порывистый ветер и даже град. В стороне от непогоды - Дагестан. Здесь облаков и осадков будет мало, из-за чего пожароопасность повысится до чрезвычайной. / meteonovosti.ru /



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