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Новости погоды
Сильные дожди в зоне фронта на Европейской России
ИА "Метеоновости" / 09:55 Пятница, 12 июня
Атмосферный фронт с волнами, что тянется по периферии Скандинавского циклона, сильными ливнями обозначился в ряде областей Центрального района. В Твери за ночь 12 июня выпало 40 мм осадков, в Новгородской области до 25 мм, в Смоленской области до 21 мм.
Этот фронт медленно приближается к Москве, к 9 утра сильный дождь зарегистрирован на севере Подмосковья, в Талдоме выпало 32 мм.
В столице сильный дождь с грозой ожидается в поздние вечерние часы, порывистый ветер Подмосковье возможен и в первой половине дня. / meteonovosti.ru /
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