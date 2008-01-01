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Новости погоды


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Сильные дожди в зоне фронта на Европейской России


ИА "Метеоновости" / 09:55 Пятница, 12 июня

  Атмосферный фронт с волнами, что тянется по периферии Скандинавского циклона, сильными ливнями обозначился в ряде областей Центрального района. В Твери за ночь 12 июня выпало 40 мм осадков, в Новгородской области до 25 мм, в Смоленской области до 21 мм.

Этот фронт медленно приближается к Москве, к 9 утра сильный дождь зарегистрирован на севере Подмосковья, в Талдоме выпало 32 мм.

В столице сильный дождь с грозой ожидается в поздние вечерние часы, порывистый ветер Подмосковье возможен и в первой половине дня. / meteonovosti.ru /
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