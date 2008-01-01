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Южный циклон принес сильные дожди на Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 10:22 Пятница, 12 июня



Циклоны, не подчиняющиеся западно-восточному переносу воздушных масс, как правило, коварны. Сформировавшиеся в более южных широтах, поднимаясь на север, они несут большие запасы тепла и влаги. В средней полосе европейской территории визит южного циклона в летний период обходится затоплением пониженных участков подстилающей поверхности, как это произошло в первой пятидневке июня. Коварны южные циклоны и для территорий Дальнего Востока. Очередной вихрь в минувшие сутки обрушился ливневыми дождями на Хабаровский край, Амурскую область и Сахалин. Июньская копилка осадков в этих районах пополнилась на 26-32 мм. Дожди сопровождались грозами, а местами порывистым ветром.



Атмосферный фронт этого циклона протянулся далеко на север и на побережье Магаданской области также отметился сильным дождем, выпало до 25 мм осадков.



Сегодня циклон будет кружить над Сахалином, сильные дожди на острове сохранятся. Ненастная зона накроет и близлежащие территории: Хабаровский и Приморский края. В последующие дни циклон сместится на акваторию Охотского моря, в ее южную часть. Сильные ливни пройдут на островах Курильской гряды.



В его тыловой части в Хабаровском крае, Амурской области и на Сахалине похолодает. Температурный фон ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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