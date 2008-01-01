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Новости погоды


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Контрасты погоды Центрального округа


ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 12 июня

  Холодный атмосферный фронт, медленно перемещающийся через центральные области Европейской России с севера на юг, поделил округ по температурному режиму на контрастные половины. Так, в северной половине округа, а это Тверская, Ярославская, Костромская и Ивановская области, в 10 часов температура воздуха составила лишь от 13 до 15 градусов. В то же время на юге округа, в областях Черноземья, уже в утренние часы столбики термометров устремились к тридцатиградусной отметке.

В субботу и воскресенье, из-за влияния холодного атмосферного фронта, контрастная погода в Центральном федеральном округе сохранится. В большинстве областей похолодает на 8-10 градусов и максимальная температура днем составит от 16 градусов в Ярославской, Костромской и Ивановской областях до 23 градусов на юге нечерноземной зоны. И лишь в Воронежской и Белгородской областях сохранится жаркая погода с температурой до 31 градуса. / meteonovosti.ru /
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