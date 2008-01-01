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День России: каким он был в истории наблюдений

ИА "Метеоновости" / 11:10 Пятница, 12 июня



С 1992 года у нас в стране ежегодно отмечается День России. Но, несмотря на государственный праздник, погода в этот день в Москве развивалась по своим законам. Чаще всего в этот день было по-летнему тепло. За 28 лет лишь в 6 годах погода омрачила праздник холодами и дождем. В последний раз холоднее обычного было в 2017 году.



А вот в 1998 году первая половина июня была на редкость жаркой. В течение 6 дней максимальная температура устанавливала рекорды по теплу. Не стал исключением и день 12 июня, когда температура преодолела заветную планку, повысившись до 30.8 градусов, что стало суточным рекордом.



Рекорд по холоду температура установила очень давно, когда он еще не был праздником, в 1899 году. Под утро воздух остыл до -1.8 градусов. С тех пор подобного "безобразия" погода не допускала.



В прошлом 2019 году 12 июня было умеренно тепло и сухо. Ночью около 15 градусов, днем из-за облачного неба, не выше +24. / meteonovosti.ru /



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