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Очередная волна холода захлестнет Урал

ИА "Метеоновости" / 12:21 Пятница, 12 июня



Первые дни лета на Урале начались с холодной и дождливой погоды. Уже первого числа температура отставала от нормы на 5 градусов и вылилась местами треть месячной нормы осадков. Но постепенно, с приходом на Урал антициклона, погода начала наверстывать упущенное тепло, а на текущей неделе столбики термометров преодолели тридцатиградусную отметку. Среднесуточная температура оказалась выше многолетних значений на 8-9 градусов.



Но уже сегодня коррективы в погоду внесет очередной циклон. С большими скоростями он перемещается в западно-восточном направлении. И уже в субботу Урал окажется в его тыловой части. Прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться сильными ливнями с грозами и усилением ветра, после чего похолодает.



В субботу на Урале пройдут кратковременные дожди, на юге местами с грозами. Ветер усилится в Свердловской области до 15 м/с, в Курганской до 17 м/с, в Челябинской до 20 м/с, а дневная температура в Екатеринбурге от 13 до 18 градусов. На Южном Урале чуть теплее, 17..22 и лишь на юге Челябинской области воздух прогреется до 27 градусов. / meteonovosti.ru /



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