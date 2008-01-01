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Китай успешно запустил новый спутник наблюдения за океаном

ИА "Метеоновости" / 18:52 Пятница, 12 июня



11 июня в четверг Китай успешно вывел на орбиту спутник наблюдения за океаном HY-1D с космодрома Тайюань в Северо-Китайской провинции Шаньси. Новый спутник сформирует первую в Китае спутниковую группировку (вместе с HY-1C, который был запущен в сентябре 2018 года), и удвоит текущие данные наблюдений за океаном.Ожидается, что эта спутниковая группировка улучшит возможности Китая в области наблюдения за цветом океана, прибрежными ресурсами и экологической средой, а также усилит поддержку метеорологии, сельского хозяйства, сохранения водных ресурсов и транспорта.Это также будет иметь большое значение для борьбы с глобальным изменением климата и построения экологической цивилизации.HY-1D, четвертый китайский спутник дистанционного зондирования для наблюдения за океаном, несет пять полезных нагрузок, которые имеют те же функции, что и HY-1C. Сканер может наблюдать цвет океана по всему миру и измерять температуру поверхности морей каждый день с пространственным разрешением 1,1 км. Тепловизор может сканировать прибрежную водную среду, прибрежную зону и экологическую среду рек и озер с пространственным разрешением 50 метров, каждые три дня. Спутник также оснащен автоматической системой идентификации судов.



Новые данные будут использоваться для проведения ресурсных и экологических обследований, а также для содействия предотвращению и смягчению последствий морских бедствий, устойчивому использованию морских ресурсов, раннему предупреждению в интересах морской экологии и охране окружающей среды / meteonovosti.ru /



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