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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:16 Суббота, 13 июня
Предстоящим днем Москва и Подмосковье еще останутся под влиянием холодного атмосферного фронта, который окончательно покинет столичный регион только ближе к вечеру. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха понизится и днем будет не выше 18..20 градусов в Москве и 17..22 градусов по области. Ветер северо-восточных румбов подует со скоростью 5-10 м/с, а местами его порывы могут достигнуть 12-15 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60-70%.
Жара в столице немного спадет, температура приблизится к своей климатической норме, уменьшится влажность, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Для людей метеозависимых, которые плохо переносят жаркую погоду (лица с эндокринными нарушениями, легочной и сердечной недостаточностью, частыми приступами мигрени и др.) такие внешние условиями являются более комфортными и не вызывают серьезных осложнений. Причиной появления метеопатических реакций и симптомов недомогания может стать повышенный фон атмосферного давления. Чаще всего это может отмечаться у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетососудистой дистонией, гипертоников. Следует контролировать артериальное давление, принять вовремя рекомендованное врачом лекарство. Если позволяет самочувствие можно совершать прогулки на свежем воздухе, что благотворно сказывается на кислородном обеспечении и улучшает общее состояние. / meteonovosti.ru /
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