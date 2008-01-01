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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:50 Суббота, 13 июня

  Погода текущего июня не отличается стабильностью. В первые дни лета повеяло прохладой, затем южный циклон затопил столицу и ее окрестности сильными дождями, после чего установилась жара под 30 градусов. А в День России вернулась прохлада. Сегодня в столице не жарко. Максимальная температура не выше +20 градусов. Дискомфорт усилит северо-восточный ветер, который в порывах усилится до 12-15 м/с.

Самым жарким этот день отмечался в 1998 году, в котором в течение 6 дней июня температура устанавливала рекорды. Не стал исключением и день 13 июня. Максимальная температура в городе составила +30.3 градуса, что стало суточным максимумом.

Противоположностью отличилась погода в этот день в 1885 году. Под утро температура понизилась до +0.4 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума (заморозков после 12 июня в Москве уже не наблюдалось).

Сильные дожди накрыли город в 1963 году, выпало 20 мм осадков, почти четверть месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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