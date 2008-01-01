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В Москве установлен рекорд осадков!

ИА "Метеоновости" / 10:18 Суббота, 13 июня



В День России столичный регион оказался на пути следования холодного атмосферного фронта. Температура воздуха заметно понизилась, усилился ветер. А в вечерние часы начался дождь. Проливной дождь сопровождался грозой и порывистым ветром и не прекращался всю ночь. За неполные 12 часов в Москве (по данным станции ВДНХ) выпало 22 мм осадков. Таким образом, были установлен очередной рекорд. Ранее, 13 июня 1963 года, в Москве тоже было дождливо, но в тот день выпало только 20 мм небесной влаги. А месячная норма для июня составляет 75 мм. / meteonovosti.ru /



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