

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Северный Кавказ во власти непогоды

ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 13 июня



Циклонический вихрь, пришедший со Средиземноморья, а также активные атмосферные фронты не несколько дней портили погоду на Северном Кавказе. 12 июня в Ставропольском крае прошили сильный ливневой дождь. На станции Курсавка за неполный часы выпало чуть более 62 мм осадков. дожди сопровождались градом, диаметр градин около 5 мм. В Кабардино-Балкарии прошли ливневые дожди, гремели грозы, выпал крупный град, до 7-10 мм в диаметре. Кроме того, в регионе держалась очень жаркая погода. Были даже установлены многолетние температурные рекорды. В Минеральных Водах термометры показали 34,6 градуса (ранее, в 2012 году, было только 34 градуса). Еще один рекордсмен - Буденновск. Днем воздух раскалился до 38 градусов. Предыдущий рекорд, 36,3 градуса, остался в 2009 году.



14 июня атмосферное давление на Северном Кавказе начнет расти, но атмосферные фронты, пересекающие регион, по-прежнему очень активны. На существенное улучшение погодных условий рассчитывать не приходится. При переменной облачности местами будут приниматься кратковременные дожди, прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные дожди и град. Ветер усилится до 18-23 м/с. В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и в Ставропольском крае отдельные порывы до 23-28 м/с. Сохранится жаркая погода: +25..+30 градусов, местами до 33..38, в Дагестане до 40 градусов / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



