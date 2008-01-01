Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
13 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ливневые дожди обрушились на Крым


ИА "Метеоновости" / 13:35 Суббота, 13 июня

  Южный циклон и его атмосферные фронты не обошли Крым. Рекордной жары, как на Кавказе, здесь не было. Термометры в дневные часы 12 июня показали +25..+30 градусов. Но дожди были сильными. Количество выпавших осадков в Крыму достигло 20-30 мм. В Джанкое прошел сильный ливневой дождь. Количество выпавших осадков достигло 39 мм, из них 30 мм выпали за 25 минут. Столь сильный ливень вызвал подтопление дорог. По свидетельствам очевидцев, в Джанкое выпал град и дул порывистый ветер.

14 июня атмосферное давление в Крыму начнет расти, но атмосферные фронты сил не утратят. При переменной облачности в ночные часы местами прошумят кратковременные дожди. Днем кратковременные дожди ожидаются повсеместно, местами сильные дожди, грозы и град. Ветер при грозе усилится до 10-15 м/с. Преобладающая температура воздуха 24..29 градусов, в горах 18..23. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+14
Вс.
14 июн.
+20
Пн.
15 июн.
+23
Вт.
16 июн.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ираншехр		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Гранд-Прейри

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100