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Ливневые дожди обрушились на Крым

ИА "Метеоновости" / 13:35 Суббота, 13 июня



Южный циклон и его атмосферные фронты не обошли Крым. Рекордной жары, как на Кавказе, здесь не было. Термометры в дневные часы 12 июня показали +25..+30 градусов. Но дожди были сильными. Количество выпавших осадков в Крыму достигло 20-30 мм. В Джанкое прошел сильный ливневой дождь. Количество выпавших осадков достигло 39 мм, из них 30 мм выпали за 25 минут. Столь сильный ливень вызвал подтопление дорог. По свидетельствам очевидцев, в Джанкое выпал град и дул порывистый ветер.



14 июня атмосферное давление в Крыму начнет расти, но атмосферные фронты сил не утратят. При переменной облачности в ночные часы местами прошумят кратковременные дожди. Днем кратковременные дожди ожидаются повсеместно, местами сильные дожди, грозы и град. Ветер при грозе усилится до 10-15 м/с. Преобладающая температура воздуха 24..29 градусов, в горах 18..23. / meteonovosti.ru /



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