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Новости погоды


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Дожди в Центральном районе разрушительные


ИА "Метеоновости" / 14:31 Суббота, 13 июня

  Центральный район в минувший день, 12 июня, оказался в зоне действия активного холодного фронта с волнами. Во второй половине дня погода в регионе начала портиться: понизилась температура, усилился ветер, начались дожди. А ночью в отдельных районах дожди были сильными, гремели грозы, бушевал порывистый ветер. 12 и ночью 13 июня 25-27 мм осадков выпало во Владимирской и в Тульской областях, в Калужской, Московской и Смоленской осадков было больше, 38-40 мм. Ливневые дожди обрушились на Тверскую область, где количество выпавших осадков достигло 63 мм. Из-за сильных дождей уровень воды в реках заметно повысился. Низменные участки частично подтоплены. Бурные потоки воды на малых реках даже ломали деревянные мосты. Так, жители Кашина шутят, что у них в городе появился разводной мост, не хуже, чем в Санкт-Петербурге.

В ближайшие дни атмосферное давление в средней полосе начнет расти, облаков и осадков станет меньше, температура воздуха повысится. / meteonovosti.ru /
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