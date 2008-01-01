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Новости погоды


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Небывалая жара в Южном федеральном округе


ИА "Метеоновости" / 15:05 Суббота, 13 июня

  С южными потоками на Северный Кавказ поступает горячий воздух. Добирается жара до Краснодарского края, Калмыкии, Нижней Волги и Ростовской области. Температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. В Калмыкии 12 июня была сильная жара, в дневные часы в тени термометры показывали 35..40 градусов. Были установлены температурные рекорды. В Элисте +37,6 градуса, а в Яшкуле 39,1. Такой жары здесь не помнят с 1948 года, да и в том годы дневной максимум составил 39,1 градуса. В Ремонтном Ростовской области 36,9 градуса, в Астрахани 36,8. Еще один рекорд, 39,8 градуса - Верхний Баскунчак. Предыдущий рекорд, 39,5 градуса, остался в 1987 году.

В ближайшие дни в регионе сохраняется жаркая погода, 28..33, местами до +40 градусов. Возможны грозовые дожди и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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