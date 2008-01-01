

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон добрался до Туруханского района

ИА "Метеоновости" / 15:40 Суббота, 13 июня



Погодные условия в Туруханском районе определял обширный циклонический вихрь, перебравшийся из Республики Коми. 12 и ночью 13 июня в регионе бушевала непогода. Прошли сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра. За неполные сутки выпало до 37 мм осадков - чуть более половины месячной нормы. Да и сильные дожди в Туруханском районе бывают довольно редко.



14 июня циклонический вихрь сместится в Эвенкию. Туруханский район окажется в тыловой, холодной части циклона. Ожидается облачная погода, пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы. На севере местами сильные дожди. При грозах порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха 15..20 градусов, на севере 10..15. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



